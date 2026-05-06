Staffel 1Folge 5vom 06.05.2026
Die Piraten-Show / Die große VersuchungJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 5: Die Piraten-Show / Die große Versuchung
22 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Ronnie Anne wünscht sich nicht sehnlicher, als dass CJ bei einer spezial Piratenshow auf die Bühne gelassen wird. Sie möchte ihm zeigen, dass sie an ihn glaubt und hinter ihm steht, egal wie der Auftritt aufgeht. Damit fühlt er sich bestärkt.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon