Staffel 2Folge 12vom 25.05.2026
Die Macht der Chanclas / Flauschige VerlockungJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 12: Die Macht der Chanclas / Flauschige Verlockung
22 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6
Als Carl Rosas Pantoffel an sich nimmt, gerät die Ordnung in der Stadt aus den Fugen und die Macht des Pantoffels wird entfesselt. Zudem begeben sich die Carlitos auf ein wildes Abenteuer, um ihr Lieblingsspielzeug im Spielzimmer zu finden.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany