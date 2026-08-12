Staffel 2Folge 13vom 12.08.2026
Der Kampf der Grandpas / Die Streiche-MeisterJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 13: Der Kampf der Grandpas / Die Streiche-Meister
22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Ronnie Anne und Lincoln bereiten sich auf einen Tag voller Streiche vor. Zudem will sich der Neuankömmling Sid ihnen anschließen. Als Fridas lustiger Papa zu Besuch kommt, versucht Hector, die Aufmerksamkeit seiner Enkelkinder zurückzugewinnen.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon