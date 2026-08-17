Staffel 2Folge 16vom 17.08.2026
Filmstar Lalo / Teilzeit-BabysitterJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 16: Filmstar Lalo / Teilzeit-Babysitter
22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Die Casagrandes bereiten Lalo auf sein großes Vorsprechen als Phoebe Powers neuer hündischer Gehilfe vor. Während die Erwachsenen ausgehen, passen Bobby und Carlota abwechselnd auf die Kinder auf und gehen auf eine Party.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon