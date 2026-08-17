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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 2Folge 16vom 17.08.2026
Filmstar Lalo / Teilzeit-Babysitter

Filmstar Lalo / Teilzeit-BabysitterJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 16: Filmstar Lalo / Teilzeit-Babysitter

22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Die Casagrandes bereiten Lalo auf sein großes Vorsprechen als Phoebe Powers neuer hündischer Gehilfe vor. Während die Erwachsenen ausgehen, passen Bobby und Carlota abwechselnd auf die Kinder auf und gehen auf eine Party.

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