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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 2Folge 17vom 18.08.2026
Die Tropen-Früchtchen / Kampf um die Turnhalle

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Die Casagrandes

Folge 17: Die Tropen-Früchtchen / Kampf um die Turnhalle

22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Carls neuer Hit beinhaltet die Song-Passage einer anderen Gruppe. Ohne ihre Zustimmung kann sein Song nicht im Radio spielen. Außerdem müssen Ronnie Anne und ihre Skater-Freunde beim Völkerball um den Platz in der Turnhalle kämpfen.

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