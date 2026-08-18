Staffel 2Folge 17vom 18.08.2026
Die Tropen-Früchtchen / Kampf um die TurnhalleJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 17: Die Tropen-Früchtchen / Kampf um die Turnhalle
22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Carls neuer Hit beinhaltet die Song-Passage einer anderen Gruppe. Ohne ihre Zustimmung kann sein Song nicht im Radio spielen. Außerdem müssen Ronnie Anne und ihre Skater-Freunde beim Völkerball um den Platz in der Turnhalle kämpfen.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon