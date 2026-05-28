Staffel 2Folge 18vom 28.05.2026
Der Wirbelwind / Die Zahnfee-MausJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 18: Der Wirbelwind / Die Zahnfee-Maus
22 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Nachdem er CJs beeindruckende Twist-Akrobatik gesehen hat, hilft Par CJ beim Training für ein Werbeschild-Wirbel-Wettbewerb zu trainieren. Als Adelaide einen Zahn verliert, erzählen ihr Carl und Bobby von El Raton, der lateinamerikanischen Zahnfee.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany