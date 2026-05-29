Staffel 2Folge 20vom 29.05.2026
Die neue Sportlehrerin / Das KlatschmaulJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 20: Die neue Sportlehrerin / Das Klatschmaul
22 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Ronnie Anne und ihre Freunde helfen dabei, dass Frau Kernicky als neue Sportlehrerin eingestellt wird, aber ihr Unterricht ist kein Spaß. Als ein Geheimnis von Sid in der Schule auffliegt, stellen Ronnie Anne und Sid ihre Freundschaft infrage.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany