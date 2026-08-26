Staffel 2Folge 3vom 26.08.2026
Reise um die Welt / Das Frisuren-GenieJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 3: Reise um die Welt / Das Frisuren-Genie
22 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Ronnie Anne und ihre Cousins wollen für Maria eine Weltreise gewinnen. // Als Carlota eine Frisur misslingt, übt sie mit dem Meister persönlich: CJ!
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon