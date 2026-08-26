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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 26.08.2026
Reise um die Welt / Das Frisuren-Genie

Reise um die Welt / Das Frisuren-GenieJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 3: Reise um die Welt / Das Frisuren-Genie

22 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6

Ronnie Anne und ihre Cousins wollen für Maria eine Weltreise gewinnen. // Als Carlota eine Frisur misslingt, übt sie mit dem Meister persönlich: CJ!

Weitere Folgen in Staffel 2

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