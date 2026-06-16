Staffel 2Folge 6vom 16.06.2026
Stresstest / Carl zähmen leicht gemachtJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 6: Stresstest / Carl zähmen leicht gemacht
22 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6
Die Familie versucht Bobby zu helfen, seine Prüfungsangst zu überwinden. // Carl verirrt sich im Zoo nachdem er sich davonschleicht, um den Komodowaran Keyon zu suchen.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 2, Season 2-3: Nickelodeon Germany