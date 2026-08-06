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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 06.08.2026
Wohnungstausch / Ungeteilte Aufmerksamkeit

Wohnungstausch / Ungeteilte AufmerksamkeitJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 9: Wohnungstausch / Ungeteilte Aufmerksamkeit

22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Laird will den Filmabend nicht bei sich zuhause hosten. Ronnie Anne hilft ihm, stattdessen Arturos Wohnung zu benutzen. // Carlota kann sich nur noch auf ihr Handy konzentrieren. Darum arrangiert Carlos einen Nachhilfelehrer für Mathe.

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