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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 3Folge 1vom 13.07.2026
Die Glücks-Glatze / Das geheime Familienrezept

Die Glücks-Glatze / Das geheime FamilienrezeptJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 1: Die Glücks-Glatze / Das geheime Familienrezept

22 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Hector wird in seine Lieblingsfußballmannschaft aufgenommen - als Maskottchen, das Glückk bringen soll. Sid und Adelaide backen Baos für das Chinesische Kulturfest, da bekommen sie es mit Banditen zu tun, die durch die Zeit reisen.

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