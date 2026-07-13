Staffel 3Folge 1vom 13.07.2026
Die Glücks-Glatze / Das geheime FamilienrezeptJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 1: Die Glücks-Glatze / Das geheime Familienrezept
22 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Hector wird in seine Lieblingsfußballmannschaft aufgenommen - als Maskottchen, das Glückk bringen soll. Sid und Adelaide backen Baos für das Chinesische Kulturfest, da bekommen sie es mit Banditen zu tun, die durch die Zeit reisen.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany