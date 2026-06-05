Staffel 3Folge 11vom 05.06.2026
Mensch gegen Maschine / Die KatzenflüsterinJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 11: Mensch gegen Maschine / Die Katzenflüsterin
22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Als Mr. Chang seinen Job an einen schnelleren Schaffner zu verlieren droht, muss er beweisen, dass er flink wie ein Roboter sein kann. // Adelaide will die Stadtkatzen in ein besseres Licht setzen, damit sie adoptiert werden, aber geht das überhaupt?
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany