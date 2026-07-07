Staffel 3Folge 12vom 07.07.2026
Bobbys Überlebenstraining / Nicht ohne mein HandyJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 12: Bobbys Überlebenstraining / Nicht ohne mein Handy
22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6
Arturo stellt fest, dass Bobby gar nicht weiß, wie man draußen überlebt. Also nimmt er ihn zum Training mit in den Wald. // Frida fragt Carlota, ob sie mit ihr einen schönen Tag im Spa genießen möchte - aber schaffen sie es so lange ohne Handy?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany