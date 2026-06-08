Staffel 3Folge 13vom 08.06.2026
Die Ladenhüter / Das KlatschmaulJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 13: Die Ladenhüter / Das Klatschmaul
22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Bobby und Par sollen auf Ziggys Laden aufpassen. Da müssen sie sich zusammenreißen, um nicht mit den musikalischen Schätzen zu spielen. // Die Familie versucht, den geschwätzigen Hector zum Schweigen zu bringen. Kann das gutgehen?
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany