Staffel 3Folge 17vom 10.06.2026
Alpakas lügen nicht / Der RaketenplanJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 17: Alpakas lügen nicht / Der Raketenplan
22 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Ronnie Anne und Bobby begegnen einem alten Freund von Arturo: Al, dem Alpaca. Aber Al hat es auf die Kinder abgesehen. // Abuelo hilft CJ, eine Rakete zu bauen. Als das nicht so recht klappt, greift er zu einer kleinen Flunkerei.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany