Staffel 3Folge 19vom 11.06.2026
Der perfekte Pate / Der GlückstrefferJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 19: Der perfekte Pate / Der Glückstreffer
22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Carlos muss einen Paten für Carlitos Taufe auswählen, aber findet er wirklich den richtigen? // Carlota braucht für den Abschluss noch Punkte in Sport, also sucht sie mit Ronnie Anne nach der richtigen Sportart für sich.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany