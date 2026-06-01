Staffel 3Folge 2vom 01.06.2026
Der Dating-Coach / Ein Leben voller GlückseligkeitJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 2: Der Dating-Coach / Ein Leben voller Glückseligkeit
22 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Sergio bittet Adelaide um Hilfe, um ein echter Gentleman zu werden und Priscilla zurückzugewinnen. Außerdem hört Rosa, wie Ernesto Estrella vorhersagt, dass Maria und Arturo wieder zusammenkommen könnten. Daraufhin geht sie der Sache nach.
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Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany