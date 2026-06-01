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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 3Folge 2vom 01.06.2026
Der Dating-Coach / Ein Leben voller Glückseligkeit

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Die Casagrandes

Folge 2: Der Dating-Coach / Ein Leben voller Glückseligkeit

22 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Sergio bittet Adelaide um Hilfe, um ein echter Gentleman zu werden und Priscilla zurückzugewinnen. Außerdem hört Rosa, wie Ernesto Estrella vorhersagt, dass Maria und Arturo wieder zusammenkommen könnten. Daraufhin geht sie der Sache nach.

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