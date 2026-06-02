Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 3Folge 4vom 02.06.2026
Der Skater-Wettbewerb / Der milde Wilde

Der Skater-Wettbewerb / Der milde WildeJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 4: Der Skater-Wettbewerb / Der milde Wilde

22 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6

Ronnie Anne und ihre Gang engagieren Carlos X als Trainer für ein Skateboard-Battle gegen Tony Hawk! // Alexis hat die Nase voll von den Hänseleien in der Schule und lässt sich von Carl zeigen, wie man den Starken spielt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Casagrandes
Nickelodeon

Die Casagrandes

Alle 2 Staffeln und Folgen