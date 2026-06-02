Staffel 3Folge 4vom 02.06.2026
Der Skater-Wettbewerb / Der milde WildeJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 4: Der Skater-Wettbewerb / Der milde Wilde
22 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Ronnie Anne und ihre Gang engagieren Carlos X als Trainer für ein Skateboard-Battle gegen Tony Hawk! // Alexis hat die Nase voll von den Hänseleien in der Schule und lässt sich von Carl zeigen, wie man den Starken spielt.
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Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany