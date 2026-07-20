Staffel 3Folge 6vom 20.07.2026
Die Partyplanerin / SchachmattJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 6: Die Partyplanerin / Schachmatt
22 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Rosa plant schon Ronnie Annes 15. Geburtstag und beschließt, sie auszubilden - und zwar drei Jahre lang! // Carlos begeistert Carl für Schach, damit es nicht mehr so viel Ärger gibt. Aber Carl spielt nach eigenen Regeln.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany