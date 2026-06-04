Staffel 3Folge 9vom 04.06.2026
Tierisch schwere Prüfungen / Eine offene RechnungJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 9: Tierisch schwere Prüfungen / Eine offene Rechnung
22 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Adelaide und Carl konkurrieren um Abzeichen im Zoo. Aber ihre anhaltenden Streitereien könnten ihrem Erfolg im Wege stehen. Außerdem erfährt Hector, dass Vito eine große Rechnung auf dem Markt hat, und Vito bietet ihm an, es ihm zurückzuzahlen.
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Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany