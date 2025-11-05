Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Griechischer Wein

ProSiebenStaffel 1Folge 23vom 05.11.2025
Griechischer Wein

Griechischer WeinJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 23: Griechischer Wein

23 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Freundschaft, Intrigen, Liebe, Konkurrenzkampf, Familienbande, Leistungsdruck, Leidenschaft: An der Cooking Academy Culinary Arts by Alexander Eichen an der deutsch-französischen Grenze bilden Spitzenköche unter Hochdruck die Kochtalente für die Haute Cuisine von Morgen aus. Wer schafft es in den Koch-Olymp? Und was lässt man dafür hinter sich?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen