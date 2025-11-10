Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 26vom 10.11.2025
Folge 26: Hoffnung

23 Min. Ab 6

Rafael verbucht erste Erfolge bei Irinis "Sex Education Training", was jedoch überraschende Konsequenzen mit sich bringt. Alexander muss aufgrund eines verlockenden Angebots von Pierre Moradi heftige Überzeugungsarbeit leisten und greift in seiner Not letztendlich zu einem risikoreichen Bluff. Derweil findet Destiny bei genau dem Mann Trost, auf den ihre Mutter bereits ein Auge geworfen hat.

