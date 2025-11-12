Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Moments of Truth

ProSiebenStaffel 1Folge 28vom 12.11.2025
Moments of Truth

Moments of TruthJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 28: Moments of Truth

23 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Die angestaute Leidenschaft zwischen Irini und Chris entlädt sich auf angenehme Weise, aber nur so lange, bis sein größtes Geheimnis auffliegt. Eine jähe Zäsur gibt es auch bei Alexander und Felicitas: Die Zerschlagung des Moradi-Deals führt zu einer Krise. Derweil entlädt Pierre seinen Frust bei Etienne und treibt ihn damit in Costas' Arme. Bei der Suche nach Trost kommt dieser in der Taverne auf eine brillante, aber auch riskante Idee ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen