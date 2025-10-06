Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Die Chance

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 06.10.2025
Folge 1: Die Chance

23 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Irini Dimitriou hat nur einen Traum: ein Stipendium an der renommierten Cooking Academy von Felicitas und Alexander Eichen bekommen, um dort zur Sterneköchin ausgebildet zu werden. Leider kollidiert ihr Wunsch mit dem Plan ihrer Eltern, ihr fehlt das erforderliche Abschlusszeugnis ihrer Kochausbildung und ein Konkurrent versucht, ihre Pläne zu durchkreuzen, um sein eigenes Ziel zu erreichen.

