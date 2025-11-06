Die Cooking Academy
Folge 24: Neuanfang
22 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Irini liegt viel daran, sich mit Rafael zu versöhnen, und erhält dabei unerwartete Hilfe. Etienne gelingt es, ein gewagtes Geschäft in trockene Tücher zu bringen. Als Alexander ihm jedoch keine Beachtung schenkt und er von seinem Vater erneut gedemütigt wird, findet er Trost bei Costas in der Taverne. Auch seine Schwester Juliette fühlt sich hintergangen, als sie von den Plänen erfährt, die ihr Vater und Cedric für sie schmieden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH