Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Neuanfang

ProSiebenStaffel 1Folge 24vom 06.11.2025
Neuanfang

NeuanfangJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 24: Neuanfang

22 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Irini liegt viel daran, sich mit Rafael zu versöhnen, und erhält dabei unerwartete Hilfe. Etienne gelingt es, ein gewagtes Geschäft in trockene Tücher zu bringen. Als Alexander ihm jedoch keine Beachtung schenkt und er von seinem Vater erneut gedemütigt wird, findet er Trost bei Costas in der Taverne. Auch seine Schwester Juliette fühlt sich hintergangen, als sie von den Plänen erfährt, die ihr Vater und Cedric für sie schmieden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen