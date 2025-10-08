Die Cooking Academy
Folge 3: Clash der Welten
23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Irini fälscht in Not ihr Zeugnis der Schweizer Handelskammer. Chris ist sich sicher: Sobald Felicitas über Irinis Betrug aufgeklärt ist, gehört das Stipendium ihm. Doch Rafael erweist Irini einen Freundschaftsdienst. Die beiden nähern sich an und Irini verspricht, ihm in Sachen Liebe zu helfen. Derweil lässt Chris seinem Frust freien Lauf, als er mit Destiny und Etienne die Taverne der Dimitrious aufsucht und Irini vor allen demütigt.
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
