ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 09.10.2025
22 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6

Irini kommt zu spät zur dritten Prüfung und muss versuchen, Chris' beinahe uneinholbaren Vorsprung Wett zu machen, wodurch Chris sich als Sieger wähnt. Doch es kommt anders als er denkt. Dass Chris für Irinis Zuspätkommen verantwortlich ist, platzt ausgerechnet vor Alexander aus ihm raus. Etienne wird von seinem Vater gezwungen, sich in der Taverne zu entschuldigen und ist getroffen, als Dorea ihm gegenüber skeptisch bleibt.

ProSieben
