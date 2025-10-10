Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Blutsbande

ProSieben Staffel 1 Folge 5 vom 10.10.2025
Blutsbande

BlutsbandeJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 5: Blutsbande

23 Min. Folge vom 10.10.2025 Ab 6

Irini hat das Stipendium bekommen und verabschiedet sich mit gemischten Gefühlen von ihrem alten Leben. Chris ist verunsichert bezüglich der Identität seines Vaters. Die anderen Studenten kämpfen derweil um einen Spot an Matildas Seite in der Sterneküche. Destiny bekommt ordentlich Druck von ihrer Mutter Flavia und greift in ihrer Verzweiflung zu umstrittenen Mitteln bei Matilda. Doch Juliette ist ihr auf der Spur.

