ProSiebenStaffel 1Folge 56vom 22.12.2025
Folge 56: Gloria

23 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6

Rafael hadert mit einer Enttäuschung, doch ein unerwarteter Flirt bringt neue Dynamik in sein Leben. Bei der jährlichen Soirée des familles auf Schloss Eichen präsentieren die Studierenden ihren Familien ihre Welt - jedoch verlaufen nicht alle Begegnungen harmonisch. Hannes wird nach der Drogenübergabe von seiner nichtsahnenden Familie als Held gefeiert, während Etienne weiterhin misstrauisch bleibt ...

