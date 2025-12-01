Die Cooking Academy
Folge 57: Flusskrebse
23 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Chris hadert mit der Absage seiner Mutter, doch beim gemeinsamen Flusskrebs-Suchen mit Alexander kommen die beiden sich näher - bis ein unerwarteter Besuch alles verändert. Rafael trifft eine klare Entscheidung und schöpft daraus neue Kraft - nicht nur im Umgang mit Juliette, sondern auch im Hinblick auf Irini. Während Destiny mit ihrem Frust kämpft, sorgt Irini bei ihr für einen Wendepunkt ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH