Die Cooking Academy

ProSiebenStaffel 1Folge 60vom 23.12.2025
Folge 60: Kreuzfahrt

23 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Felicitas lässt der Verdacht nicht los, dass Alexander Chris' Vater sein könnte. Ihre Nachforschungen führen sie auf eine Reise in die Vergangenheit - und schließlich zu einer direkten Konfrontation mit Anna. Der Ziegel in der Fensterscheibe der Taverne war erst der Anfang: Doreas Fahrrad wird zur Zielscheibe. Hannes gerät weiterhin unter Druck. Während Chris sich zurückzieht, scheint Rafael mit Gloria aufzublühen - was Irini nicht kaltlässt ...

ProSieben
