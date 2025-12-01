Die Cooking Academy
Folge 62: Entscheidungen
23 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6
Felicitas sucht Abstand zu der erschütternden Situation, in die Alexander sie gebracht hat. Er versucht, sie zu beschwichtigen, und fängt in seiner Verzweiflung einen heftigen Streit mit Chris an. Als Hannes durch seine zwielichtigen Machenschaften in Bedrängnis gerät, hilft Etienne ihm und bringt sich selbst damit in Gefahr. Juliette hadert unterdessen mit den Hochzeitsvorbereitungen. Destiny legt sich ins Zeug und versucht, mit "erlebbarer" Planung zu überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH