Die Cooking Academy
Folge 64: Neuigkeiten
24 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 6
Die Familie Dimitriou ist hart getroffen und muss um die Zukunft ihrer geliebten Taverne bangen. Auch Etienne und Hannes werden genau unter die Lupe genommen. Werden sie standhalten? Alexander, von Felicitas' Weggang gebrochen, schöpft durch Constanze neuen Kampfgeist, doch da lauert schon das nächste Desaster. Irini und Rafael teilen einen freundschaftlichen Moment, der Chris eifersüchtig macht. Was bedeutet er wirklich für Irini?
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH