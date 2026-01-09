Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Nachgeschmack

ProSieben Staffel 1 Folge 70 vom 09.01.2026
Nachgeschmack

Die Cooking Academy

Folge 70: Nachgeschmack

24 Min. Folge vom 09.01.2026 Ab 6

In ihrer Verletzung findet Irini Halt bei ihrer Familie. Hannes bemüht sich um Harmonie, bis ein verräterischer Fund Doreas Vertrauen erschüttert. Zwischen Irini und Chris herrscht Eiszeit, während Rafael für seine Freundin da ist. Alexander genießt die Nähe zu Chris und ist fest entschlossen, im Vater-Sohn-Verhältnis ein neues Kapitel aufzuschlagen ...

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

