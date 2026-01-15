Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Verletzungen

ProSiebenStaffel 1Folge 74vom 15.01.2026
Folge 74: Verletzungen

24 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6

Felicitas erkennt im Gespräch mit Alexander, wie tief ihr Vertrauen verletzt ist. Ist die Trennung überhaupt noch abwendbar? Matilda sucht in der aufwühlenden Situation Halt bei Etienne, doch er ist selbst gelähmt vor Sorge und arbeitet sich zudem an seinem Vater ab. Nach ihrem gemeinsamen Missgeschick drohen Irini und Chris, sich anzunähern. Kann Irini diese Nähe zulassen, oder startet sie einen erneuten Rückzug?

ProSieben
