ProSiebenStaffel 1Folge 81vom 26.01.2026
Folge 81: Herzschläge

24 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6

In der Taverne sorgt ein Stromausfall für einen besonderen Moment zwischen Dorea und Etienne. Rafael genießt unbeschwerte Stunden mit Irini, bis ihm klar wird, dass mehr zwischen ihnen ist. Auf dem Schloss sorgt Flavias plötzliche Rückkehr für Spannungen: Sie setzt Alexander und Felicitas mit ihren Forderungen unter Druck, denn es könnten brisante Geheimnisse in Gefahr geraten ...

ProSieben
