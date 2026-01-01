Die Cooking Academy
Folge 85: Geständnisse
23 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6
Als Amélie die Wahrheit über Alexanders Vergangenheit und die Krise ihrer Eltern erfährt, reißt es ihr den Boden unter den Füßen weg. Auch Rafaels Welt wird erschüttert, als er erfährt, wer für seinen schweren Unfall und die damit verbundenen Traumata verantwortlich ist. Irini zieht sich währenddessen enttäuscht von Chris zurück. Dieser fühlt sich nach Konflikten mit Irini und Alexander nirgendwo mehr zugehörig. Wird er jemals einen festen Platz in der Welt finden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH