Staffel 1Folge 22
Ich komme wiederJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 22: Ich komme wieder
24 Min.
Gwizdo und Lian Chu bringen den Kopf eines Sizzler Drachens von ihrer Mission mit - eine tolle Trophäe. Jeanneline will diesen nicht in der Taverne aufhängen, doch Gwizdo besteht darauf. Keiner ahnt, was das für Konsequenzen haben wird.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment