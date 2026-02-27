Trailer: "Die Fälle der Gerti B." zweite StaffelJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 1: Trailer: "Die Fälle der Gerti B." zweite Staffel
1 Min.Folge vom 27.02.2026
Zurück im Dienst muss das Team um die resolute Kriminalistin Gerti Bruckner in der zweiten Staffel auch abseits der Verbrechensaufklärung so manche Herausforderung meistern - neue Fälle, neuer Ärger und jede Menge Charme und Humor sind garantiert! Die ersten Folgen sind ab 8.3., 20.15 Uhr abrufbar.
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
