Die Familienhelfer

Klassenkasse

SAT.1 Staffel 1 Folge 11 vom 05.05.2020
Klassenkasse

KlassenkasseJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 11: Klassenkasse

23 Min. Folge vom 05.05.2020 Ab 12

Ein Achtjähriger legt plötzlich ein ängstliches Verhalten an den Tag - und das ohne ersichtlichen Grund. Da sein Verhalten immer merkwürdiger wird, muss ein Familienhelfer dem Problem auf den Grund gehen und findet Erstaunliches heraus. - Eine 17-Jährige verletzt sich auf der Flucht, nachdem sie auf dem Lehrerparkplatz die Autoscheibe ihrer Lehrerin eingeschlagen hat. Was hat sie darin gesucht? Und was setzt der ehemals guten Schülerin so zu, dass sie so drastisch vorgeht?

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

