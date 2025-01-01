Die Familienhelfer
Folge 9: Frankenstein Junior
23 Min.Ab 12
Mutter Marisa ist geschockt, als sie ihren Sohn Henry (7) bei heimlichen Tierversuchen erwischt. Benimmt sich der Einzelgänger in letzter Zeit so merkwürdig, weil er über den Tod des geliebten Opas nicht hinwegkommt? Und kann der Familienhelfer dem belasteten Jungen entlocken, warum dieser im Garten einen Tierfriedhof angelegt hat?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1