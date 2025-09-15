Die Fett-Hysterie
Folge 2: Die Fett-Hysterie
Kaum ein Nahrungsbaustein wird so verteufelt wie Fett: Folgt man der landläufigen Meinung, ist Fett der Übeltäter schlechthin, der uns von einer gesunden Lebensweise abhält. Fettarme Produkte haben daher Hochkonjunktur. Doch was hat es wirklich auf sich mit dem Fett, ohne das unser Körper nicht auskommt? Medizinjournalist Bernhard Hain untersucht die verschiedenen Eigenschaften des Fettes und räumt dabei mit zahlreichen gängigen Vorstellungen auf. So sind manche Produkte, die wir für ihren hohen gesundheitlichen Wert konsumieren, in Wahrheit nicht besser als jene, die wir aus denselben Gründen von unseren Esstischen verbannt haben. Auch die Funktionen eines Energiespeichers und einer inneren Wärmedämmung sind dem Fett in unserem Körper nicht zu nehmen. Bildquelle: Anton Dobrea / dpa Picture Alliance / picturedesk.com
