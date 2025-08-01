Die fliegenden Ärzte
Folge 21: Der waghalsige Pilot
44 Min.
Als David Gibson für eine Woche in Urlaub geht, wird ein Privatpilot engagiert: Frank, der Furchtlose, ist in der ganzen Gegend für seine gewagten Flugmanöver bekannt und berüchtigt. Und ausgerechnet er soll seiner Bekannten Val auf der Farm helfen. Val ist seit dem Tod ihres Mannes einsam und mit der Arbeit überfordert. Chris ist indes ständig gereizt und lässt ihre schlechte Laune an ihren Kollegen aus. Der Grund: Sie vermisst Tom.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH