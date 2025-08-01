Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Der waghalsige Pilot

Staffel 1Folge 21
Der waghalsige Pilot

Der waghalsige PilotJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 21: Der waghalsige Pilot

44 Min.

Als David Gibson für eine Woche in Urlaub geht, wird ein Privatpilot engagiert: Frank, der Furchtlose, ist in der ganzen Gegend für seine gewagten Flugmanöver bekannt und berüchtigt. Und ausgerechnet er soll seiner Bekannten Val auf der Farm helfen. Val ist seit dem Tod ihres Mannes einsam und mit der Arbeit überfordert. Chris ist indes ständig gereizt und lässt ihre schlechte Laune an ihren Kollegen aus. Der Grund: Sie vermisst Tom.

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

