Die fliegenden Ärzte
Folge 22: In der Stille der Nacht
45 Min.
Martin Gordon ist oft geschäftlich unterwegs. Seit einiger Zeit hat seine Frau Sarah das Gefühl, dass sie immer dann, wenn sie allein im Haus ist, beobachtet wird. Weder die Polizei noch ihr Mann nehmen Sarah ernst. Ein schwerer Fehler, wie sich bald herausstellt. Inzwischen hat sich Kate in Baxter verliebt. Sie fühlt sich im siebten Himmel - bis sie ihn mit einer anderen Frau erwischt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH