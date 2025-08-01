Die fliegenden Ärzte
Folge 25: Johnny’s letzter Kampf
45 Min.Ab 12
Eine Boxer-Truppe will in Coopers Crossing Schaukämpfe austragen. Zur Gruppe gehört auch Johnny Lawrence. Der ehemalige Champion träumt von einem Comeback. Doch dann wird er in einem Kampf so schwer verletzt, daß er seine Träume begraben muß. Außerdem kehren Emma und Sam von ihrer Hochzeitsreise zurück. Sie beschließen, zusammen mit Kate im Haus des "Royal Flying Doctor Service" zu wohnen. Ob das eine gute Idee ist, muß sich erst erweisen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
12
