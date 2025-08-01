Die fliegenden Ärzte
Folge 30: Aufstand der Frauen
46 Min.
Meg Greenway möchte an einem 3.000 Kilometer langen Kamelrennen quer durch Australien teilnehmen. Von ihrem Vater wird sie immer noch wie ein kleines Mädchen behandelt. Deshalb muss sie heimlich trainieren. Ihr Vater erfährt davon. Wütend versagt er ihr jegliche finanzielle Unterstützung. Der Abgeordnete Baxter leistet sich einen groben Fauxpas über die Leistungsfähigkeit der Frauen. Eine Zeitung zitiert ihn. Nun muss er sein Image aufpolieren: Er finanziert Megs Ritt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH