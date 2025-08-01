Die fliegenden Ärzte
Folge 35: Andy, der Ausreißer
45 Min.Ab 6
Nach dem Tod seiner Eltern ist der kleine Andy zu seinem Bruder in die Großstadt gekommen. Doch dort fühlt er sich nicht besonders wohl. Zusammen mit seinem Hund reißt er aus. Unter falschem Namen nimmt er in Coopers Crossing an einem Wettbewerb für Hütehunde teil. Es kommt zu einer Prügelei mit dem Sohn des Hundetrainers. Dabei wird Andy verletzt. Als ihn die Ärzte vom "Flying Doctor Service" versorgen, finden sie Andys richtigen Namen heraus.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH