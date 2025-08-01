Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Die wilde Horde

Staffel 2Folge 38
Die wilde Horde

Die fliegenden Ärzte

Folge 38: Die wilde Horde

45 Min.Ab 12

Eine Gruppe von Schafscherern hat ihre freie Woche. Die Männer kommen nach Coopers Crossing, um sich dort zu amüsieren. Für die rauhen Gesellen heißt dies: Trinken und Pokern. Leider bleibt es nicht dabei: Die Männer schlagen zu sehr über die Stränge. Währenddessen bricht in George Baxters Scheune ein Feuer aus, und Jack wird durch eine Gewehrkugel schwer verletzt. Als Blutspender kommt nur Dougie in Frage - doch der ist spurlos verschwunden.

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

