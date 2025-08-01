Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Bruderzwist

BetaStaffel 3Folge 22
Bruderzwist

BruderzwistJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 22: Bruderzwist

46 Min.Ab 12

Geoffrey will Kate von seinem Bruder Barry fernhalten. Aus Trotz trifft sich Kate mit Barry. Das bereut sie schon bald: Kate widersetzt sich seinen Annäherungsversuchen. Daraufhin erschreckt er sie absichtlich mit seiner lebensgefährlichen Fahrweise. Außerdem hält Barry auch eine geschäftliche Abmachung mit Emma nicht ein. Barrys Beliebtheit nimmt rapide ab. Nach einer Schlägerei verlässt Barry Coopers Crossing.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen