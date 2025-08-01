Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Achtung Ufos!

BetaStaffel 3Folge 24
Folge 24: Achtung Ufos!

45 Min.Ab 12

Dr. Geoffrey Standish und seine Mannschaft sind auf dem Rückflug von einem Hausbesuch. Sie geraten in ein schweres Gewitter. Das Flugzeug wird von einem Blitz getroffen. Zur gleichen Zeit verunglückt ein Wohnmobil. Einer der Insassen beschreibt den Unfall als einen Zusammenstoß mit einem Ufo. Und dann werden am Wagen auch noch Spuren von Radioaktivität festgestellt. Eine Sensation bahnt sich an.

